‏واشنطن: تصريح السيسي بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل لوقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، دعمها رغبة الشعب الليبي في وضع حد للتدخل الأجنبي، وفقا لقناة "العربية" السعودية.واعتبرت الخارجية الأمريكية، أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف النار، مشددة على دعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة إلى مفاوضات أممية.وشددت على دعم "واشنطن" تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها، لافتة إلى أن استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء في عملية سياسية.وكان الرئيس السيسي، أكد أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرا من أنه لن يسمح بأي تهديد لحدود مصر الغربية، وأكد أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.وقال السيسي، خلال تفقده القوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية، السبت: «لن نكون غزاة، لكن الموقف الآن مختلف، فالأمن القومي العربي والأمن القومي المصري والليبي يهتز، ويخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف، وأن الصبر تردد، لكن صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق».