محمد الباز: معركة ليبيا أكثر خطورة من أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه حال استنفاذ مصر لكل الحلول الدبلوماسية في أزمة سد النهضة وأصبح الخيار بين الحياة والمواجهة بالطبع سنختار المواجهة.وأضاف الباز، في حواره مع برنامج "بالعربي"، المذاع على إذاعة صوت العرب، أن الرسالة التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية هي رسالة مزدوجة لميليشيات ليبيا وإثيوبيا.وتابع أن المعركة الأخطر لمصر في ليبيا وليس معركتها مع إثيوبيا، خاصة وأنه كانت هناك محاولات لقطع مياه النيل عن مصر في وقت سابق وفشلت.وأعرب الباز عن اندهاشه من الموقف الإثيوبي المتعنت، مضيفًا أن إثيوبيا إما أن يكون لديها ما تستند عليه لتتخذ هذا الموقف أو أنها تتخذ موقف العافية دون أي أساس.