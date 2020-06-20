أستاذ عناية مركزة يطالب بتفعيل الخدمات الطبية المتحركة لمرضى كورونا

طالب الدكتور محمود الشربيني، أستاذ العناية المركزة بمصر وإنجلترا، الدولة بتفعيل الخدمات الطبية المتحركة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد مع دعوة المستثمرين بالاستثمار فيها، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف العبء على مستشفيات الدولة.وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن إنجلترا لجأت إلى وضع أجهزة العناية المركزة على دراجة بخارية للوصول إلى المريض في منزله.وأشار إلى أن المواطن المصري في حالة ذعر من فيروس كورونا المستجد وعليه أن يتخذ احتياطاته، لافتا إلى أن 90% من المصابين بكورونا يتماثلون للشفاء، ومن يدخل العناية المركزة هم أصحاب الحالات الحرجة.