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السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:01 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
رباب الأهواني
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كشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبي، عن مستجدات الوضع على أرض الواقع وتدخلات تركيا في الشئون الداخلية لبلاده، موضحًا أن أنقره تستعين بالمرتزقة للسيطرة على النفط، وأنها كشرت عن أنيابها وانكشفت أطماعها أمام العالم.

وأوضح «المحجوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن مصر تأنت في قراءة المشهد، لأنه من الذكاء أن تجعل عدوك يخطئ، وهذا ما حدث من أردوغان الذي تصرف بمنطق الدولة العثمانية، ونسي أن هناك مصر العروبة التي لها تاريخ ناصع في الحركة والوطنية والعربية.

وتابع: «أهم جزء في هذا الموضوع أن الرئيس رفع المعنويات اليوم، ووجه رسالة قوية بأن القاهرة موجودة، وهو يقول نحن قادرون على حل ما يحدث في ليبيا من منطق القوة».

ونوه بأن حكومة فايز السراج ليس لها دور، وكأنها غير موجودة لأنها مترنحة تماما، والمتحدث باسم الرئاسة التركية يتحدث عن سرت، مضيفا: «الوضع هناك عبارة عن نهب ثروات ونشر مرتزقة وطمع في الثروات، هو ما يشكل خطرا على المنطقة ومصر مستهدفة، واليوم تم قطع الطريق على تركيا برسالة واضحة المعالم من الرئيس السيسي».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.

وأضاف، في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميليشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.

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