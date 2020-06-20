برلمانية: كلمة الرئيس وضعت النقاط فوق الحروف للمجتمع الدولي

قالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت، بشأن الموقف من الوضع في ليبيا وضع النقط فوق الحروف للمجتمع الدولي والإقليمي، وأكد شرعية أي تدخل عسكري مصري هناك.أضافت النائبة، في بيان اليوم، أن كلمة الرئيس ستجعل الجماعات الإرهابية على يقين من تدميرها تمامًا إذا تجاوزت خط سيرت، حيث ستمثل خطرًا على الأمن القومي المصري ولدينا الشرعية الدولية الكاملة لمواجهتها.وطالبت عضو مجلس النواب شيوخ القبائل الليبية بتلبية دعوة الرئيس لتدريب أبنائهم على مواجهة الإرهاب والاحتلال التركي لأراضيهم وخيراتهم.وشددت: "كلمة الرئيس طمأنت الشعب المصري بشأن الوضع في ليبيا، وأكدت جاهزية القوات المسلحة للتعامل الفوري ضد الإرهاب هناك".