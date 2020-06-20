خالد الجندى: الكبائر لا تُخرج أصحابها من الملة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز الدعاء بالرحمة لغير المسلم.وحذر "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم السبت، من الانسياق وراء من لا يعلم من أمر الدين شيئًا، ممن يطلقون الألفاظ بالكفر والإيمان دون دراية بصحيح الدين الإسلامي الحنيف، مشددًا على أنه لا يوجد أحد يتنزل عليه الوحي من السماء حتى يقول هذا مؤمن وغيره كافر.وتابع "الجندي": "الكفر والإيمان في القلب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى"، مشددًا على أنه لا يجوز لبشر أن يحكم على غيره بالكفر، كون الوحي انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم.وأكد أن الكبائر بأنوعها لا تخرج صاحبها من الملة، لافتًا إلى أن مرتكب الكبيرة سيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ما اقترف ولكن لا يجوز أن نقول إن مرتكب الكبيرة "كافر".