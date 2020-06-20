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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: مصر قادرة على ردع مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها

السبت 20/يونيو/2020 - 07:44 م
فايقة فهيم
فايقة فهيم
إسلام نصير
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ثمنت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بالزيارة المهمة التي قام بها، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رجال المنطقة الغربية العسكرية مؤكدًا أن لها دلالة قوية: "عندما يُستدعى الأمر، يتواجد الرئيس السيسي بين رجال القوات المسلحة كفرد مقاتل، لا فرق بين رئيس وجندي، فالجميع جنود لأجل الدفاع عن مصر وشعبها".

وأضافت فايقة، في بيان السبت، أن القوات المسلحة قادرة على الدفاع عن مصر برًّا وبحرًا وجوًّا، لافتة إلى أن الروح المعنوية للفرد الواحد هناك ترتفع بزيارة القائد له، كما أنها تبث الثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم وجاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ أي مهام قتالية تطلق منهم سواء كانت بالداخل أو الخارج.

وتابعت أن مصر بعثت اليوم برسالة ردع واضحة إلى كل من يهمه الأمر على المستوى العالمي أو الإقليمي، مفادها أن لمصر جيشًا قويًّا، ويصون مقدرات شعبه، ويحفظ أمن شعبه، ويردع من تسول له نفسه المساس بسيادتها وأمنها القومي.

ولفتت نائبة البرلمان إلى أنه دومًا كانت قوة مصر وشعبها، من قوة وعزة جيشها، فهو جيش الشعب ومن الشعب وإلى الشعب، والقيادة السياسية تدرك منذ اليوم الأول حجم التحديات والمخاطر، لذا عززت من قدرات القوات المسلحة، وتحديثها وتطويرها، حتى نجحت في وضع جيش بلادي في مضاف الجيوش الرائدة.

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