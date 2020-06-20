مستشار الرئيس للصحة النفسية: التفاؤل سبيل مواجهة أزمة كورونا

قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار الرئيس للصحة النفسية، إن الصحة النفسية تعتمد على المرونة والتحمل والصمود وقدرة الشخص على التكيف مع البيئات المختلفة، خاصة وأن الحياة تمر بأزمات ومشاكل وكوارث، مشيرًا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد تؤدي إلى بعض الأزمات.وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن التفاؤل هو الحل في مواجهة أزمة كورونا، لأن التشاؤم يعني الموت، موضحًا أن 85% من مصابي كورونا يتماثلون للشفاء في المنزل بصورة كاملة، معقبًا: "ليه نفكر في الـ3% اللي بيدخلوا عناية مركزة، ونتشائم".وشدد على ضرورة عدم الاهتمام بصورة مبالغة بأخبار كورونا، لأن هذا يؤدي إلى التشاؤم والخوف والقلق، معقبًا: "ممكن تتابع أخبار العالم لمدة ربع ساعة ليلًا".وتابع: "الناس اللي بتموت من الضغط والقلب والسرطان أكثر من كورونا. اللي ماتوا من (كوفيد- 19) أقل من نصف مليون، واللي بينتحر سنويًّا في العالم يصل عددهم لمليون شخص".