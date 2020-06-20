خالد الجندي: «اللهم انصر جيشنا وثبت رئيسنا»

دعا خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الله سبحانه وتعالى، أن يكشف الداء والوباء والبلاء.وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، "نسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وصحة وعافية ونصرة من الله تبارك وتعالى".وتابع: "كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت المصريين في هذه التحديات التي نراه عن يمين وشمال وفي كل وقت ومكان نحن فيه، نسأل الله أن يقوينا وأن ينصر جيشنا، وأن يثبت رئيسنا".ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.