مدير الحجر الصحى: إلزام سياح دول الإصابات المرتفعة بـ«كورونا» بإجراء تحليل «PCR»

■ بداية.. كيف تستعد إدارة الحجر الصحى لتنفيذ قرار فتح المجال الجوى مطلع يوليو المقبل؟

■ ما دور الحجر الصحى بالمطارات والموانئ؟

■ ما إجراءات التعامل مع المصريين الوافدين من الخارج؟

■ مَنْ المسئول عن متابعة الوافدين خلال مدة العزل المنزلى؟

■ هل تم إلغاء تحليل الأجسام المضادة للوافدين؟

■ ما الإجراءات المتخذة حال الاشتباه فى إصابة أحد الوافدين؟

■ كم عدد عيادات الحجر بمطار القاهرة؟

■ كيف يجرى التعامل مع الأدوات والنفايات على الطائرات؟

قال الدكتور أيمن إمام، مدير إدارة الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان: إن الإدارة استعدت لتنفيذ قرار فتح المجال الجوى، المقرر فى مطلع يوليو المقبل، بخطة متكاملة مع وزارتى الطيران المدنى والسياحة؛ من أجل توفير أعلى أمان ممكن للقادمين إلى مصر والمواطنين داخل الدولة.وأضاف «إمام»، فى حواره مع «الدستور»، أن الخطة تتضمن تقييم المخاطر المتعلقة بكل دولة ومدى انتشار الوباء بها، مع تشديد إجراءات استقبال الوافدين تبعًا لحالة المنحنى الوبائى لكل دولة، مشيرًا إلى أن الحجر الصحى بالمطارات والموانئ لم يتوقف فى الفترة الماضية، فى ظل استمرار حركة نقل البضائع والطيران العارض «الشارتر».- تم وضع خطة متكاملة بهذا الخصوص ورفعها إلى وزارة الصحة ومجلس الوزراء، والتنسيق مع وزارتى الطيران المدنى والسياحة بشأن خطط إعادة التشغيل، وذلك لتوفير أعلى أمان ممكن للقادمين والمواطنين داخل الدولة.وتضمنت الخطة تقييم المخاطر المتعلقة بكل دولة، ومدى الانتشار الوبائى فيها ومنحناه، والاشتراطات المطلوبة لاستقبال الوافدين، مع إلزام بعضهم، خاصة فى الدول ذات معدلات الإصابة المرتفعة، بضرورة إجراء تحليل «PCR»، وغير ذلك، على أن تخفف الإجراءات فى الدول التى تسجل منحنى إصابة منخفضًا، وتزيد فى عكس ذلك.- له ٤ أدوار أساسية، تتمثل فى الرقابة على الأغذية المتداولة، ومكافحة ناقلات الأمراض، والالتزام بطرق الوقاية لمنع دخولها إلى البلاد، ومن بينها التطعيمات اللازمة للسفر من وإلى البلاد الموبوءة، إلى جانب الحفاظ على بيئة المطار خالية من الأمراض أو مسبباتها، والترصد المبكر لأى أمراض وبائية قد تتسلل إلى داخل البلاد.- الوافدون من الخارج تجرى مناظرتهم وإخضاعهم لفحص الحرارة والتأكد من عدم ظهور أى أعراض أولية تفيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل كل بياناتهم فى قاعدة البيانات، والتأكيد على ضرورة عزلهم منزليًا، ومنع الاختلاط معهم لمدة ١٤ يومًا.كما يجرى توزيع مطويات حول إجراءات العزل المنزلى السليمة، وتعليمات لباقى أفراد الأسرة عن كيفية التعامل مع المصابين والمشتبه فى إصابتهم، ومتابعة ذلك بشكل شبه يومى خلال مدة العزل للتأكد من عدم ظهور أى أعراض.- تجرى المتابعة عن طريق الفريق الوقائى بالمحافظات، سواء من خلال مديريات الصحة أو الوحدة الصحية التابع لها، وذلك عن طريق الزيارة المباشرة أو الاتصال التليفونى، أما الوافدون الأجانب فلهم آلية خاصة بهم، تتم عبر التنسيق مع المسئولين الصحيين بالفنادق.- لا، لم يتم إلغاؤه بشكل كامل، بل يجرى استخدامه جزئيًا، وفقًا لتقييم المخاطر والدول القادمين منها.- يجرى تحويل المشتبه فى إصابتهم بكورونا إلى المستشفيات المخصصة لذلك، ولكل منفذ من منافذ الحجر الصحى مستشفى خاص به يجرى تحويل الحالات إليه، وهذا أمر غير جديد، بل يحدث من قبل انتشار كورونا للتعامل مع الوافدين المصابين بفيروسات مثل: «الإيبولا والحمى الصفراء والالتهاب السحائى ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية» وغيرها.- لدينا ٧ عيادات أو أكثر بمطار القاهرة فقط، وهناك أكثر من ٢٥٠ فردًا، بين أطباء وتمريض ومراقبين صحيين، ينتشرون فى كل الصالات، وجميع المطارات بها قوة بشرية مناسبة وفقًا لكثافة التشغيل الخاص بكل مطار. وعمل هذه العيادات لم يتوقف فى الفترة الماضية التى شهدت توقف حركة الطائرات، لأن نقل البضائع والطيران العارض ما زالا يعملان، كما يجرى استقبال عالقين يوميًا، وللتوضيح فإن مطار القاهرة يستقبل حاليًا بين ٧ و١٠ آلاف راكب يوميًا. والفترة الماضية شهدت تطوير طرق التدريب للأطقم العاملة فى الحجر الصحى بالمطارات، والتشديد على ارتداء الواقيات الشخصية وتوفيرها فى كل المنافذ، والتدريب على ارتدائها وخلعها بشكل سليم لتفادى انتقال العدوى، مع التوسع فى استخدام التدريب عبر الإنترنت، من أجل التواصل بشأن أحدث الإجراءات الخاصة بطرق الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معه، وطبيعة البروتوكولات الجديدة للعلاج.- كل النفايات على الطائرات تجرى معاملتها باعتبارها نفايات خطرة، فالنفايات السائلة يجرى تطهيرها بشكل كامل، فيما يجرى إرسال النفايات الصلبة إلى محارق وزارة الصحة للتخلص الآمن منها.والأمر نفسه يحدث مع البضائع، خاصة أن رحلات البضائع لم تتوقف مطلقًا، حتى بعد قرار إيقاف حركة الطيران.