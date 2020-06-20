بالبكيني.. أحدث إطلالة لـ صافيناز (فيديو)

شاركت الراقصة صافيناز جمهورها ومتابعيها، بفيديو قصير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت صافيناز بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت المايوه البكيني وقبعة صوف على متن عوامة في البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية.وتستعد صافيناز حاليًا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد في الفترة المقبلة.