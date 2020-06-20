انطلاق الموسم الأول من برنامج «العباقرة أصحاب» غدًا

ينطلق الموسم الأول من برنامج "العباقرة أصحاب"، على قناة "القاهرة والناس"، غدًا الأحد، حيث يذاع البرنامج أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدمه الروائي والإعلامي عصام يوسف.تعتمد فكرة البرنامج على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء، والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة في العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس.