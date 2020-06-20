انطلاق الموسم الأول من برنامج «العباقرة أصحاب» غدًا

انطلاق الموسم الأول من برنامج «العباقرة أصحاب» غدًا
السبت 20/يونيو/2020 - 05:44 م
رباب الأهوانيطباعة
ينطلق الموسم الأول من برنامج "العباقرة أصحاب"، على قناة "القاهرة والناس"، غدًا الأحد، حيث يذاع البرنامج أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدمه الروائي والإعلامي عصام يوسف.
تعتمد فكرة البرنامج على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء، والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة في العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس.
تعتمد فكرة البرنامج على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء، والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة في العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس.