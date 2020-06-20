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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن»: خطاب السيسى اليوم رسالة طمأنة للمصريين

السبت 20/يونيو/2020 - 05:36 م
السيسي
السيسي
أشرف لاشين
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قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت خلال تفقده عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية خطاب سياسي حكيم وحازم أبرز دور مصر في حفظ السلم والأمن الدوليين، ونبذ العنف والتطرف والنيل من سيادة الدول على أراضيها.

أضاف رشاد، في تصريحات السبت، أن الرئيس السيسي عكس خلال خطابه قوة الدولة المصرية ودبلوماسيتها السياسية، وحجم تمسكها بالمسارات السلمية في حل الأزمات الإقليمية، ورفض التدخل في شئون الدول، وأن هذا التمسك ليس ضعفًا وترددًا بل هو التزام بالقوانين الدولية، ودستور مصر العام الذي يعلي قيم ورسالة السلام.

وأشار إلى أن الخطاب بليغ وواضح وحاد، ويؤكد أن السلام الذي تحمله مصر وراءه قوة تحميه؛ قادرة على مجابهة كل من تسول له نفسه المساس من الأمن القومي المصري، وقادرة على الحفاظ على مقدرات الشعب المصري والعربي ضد الغزاة وأهل الحرب والتطرف.

وأوضح رشاد أن خطاب الرئيس يحمل الكثير من الرسائل والدلالات؛ أهمها أن مصر لن تفرط في حقوقها ولن تقبل بأي مخاطر تهدد حياة مواطنيها، وأنها تمتلك من القوة والعتاد ما يؤهلها لحماية هذه الحقوق؛ لكنها لن تستخدها إلا إذا عجزت كل الطرق والأدوات السلمية، وسلك كل دروب التفاوض الذي يصل في النهاية لحماية حقوق الدول المشروعة في التنمية والاستقرار.

تابع "كما تحمل رسائل الرئيس التأكيد أن القضية الليبية قضية أمن قومي للدولة المصرية، وستظل مصر في انحياز كامل للشرعية ورفض التدخلات السافرة، حتى التوصل لحل سياسي حاسم.. كما أنه بمثابة مد يد سلام جديدة تسعي لحل القضايا المشتركة على مبدأ يحفظ الحقوق المشتركة".

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