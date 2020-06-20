ضبط 3898 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (3898) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" المتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.