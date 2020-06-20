رواد السوشيال ميديا يفضحون خطط حسين خيرى وشيرين غالب

هاجم رواد السوشيال ميديا حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتورة شيرين غالب، نقيبة أطباء القاهرة لضلوعهما- حسب وجهة نظر منتقديهم- بتنفيذ أجندة تهدف إلى تفاقم أزمة كورونا وإجهاض جهود الدولة لإنقاذ حياة المواطنين من الكارثة العالمية.ووفقًا لشريحة عريضة من رواد مواقع السوشيال ميديا، فقد بدأت خطة نقيب الأطباء وشريكته شيرين غالب بتحريض الأطباء على ترك العمل بالمستشفيات الحكومية والعمل بالمستشفيات الخاصة، لأن "المستشفيات الخاصة فاتحة أبوابها لحسين خيرى وشيرين غالب" على حد وصف المنتقدين.وقال المهاجمون إن حسين خيرى وشيرين غالب يحرضان الطبيبات السيدات على الغياب عن العمل. وتابعوا: "شيرين غالب نقيبة القاهرة تتواصل مع الوكالات الأجنبية المناوئة للتشكيك فى قدرات الدولة نحو التعامل مع أزمة كورونا".واختتموا: "طالبت نقيبة أطباء القاهرة وحسين خيرى نقيب الأطباء بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لصالح بعض الأقارب والمحبين".