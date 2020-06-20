35 دولارًا للبرميل.. روسيا تتوقع متوسط سعر خام «أورالز»

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه لا توجد ضرورة في الوقت الحالي للمزيد من حجم مستوى تقليص الإنتاج في إطار اتفاقية "أوبك+"، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين يلتزمون بدرجة كافية بالاتفاقية.وقال نوفاك، في مقابلة مع صحيفة "هانديلسبلات" الألمانية اليوم حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "في الوقت الحالي لا توجد ضرورة لذلك، لكننا اتفقا على مناقشة هذا الموضوع كل شهر".وأضاف أن بلاده تتوقع متوسط سعر خام أورالز (ماركة النفط الروسي) في العام الجاري عند مستوى 35 دولارًا للبرميل.