ضبط 6 قطع حشيش مخبأة في طرد «برواز» قبل تهريبها إلى الخارج

تمكنت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي من ضبط 580 جرام لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود داخل برواز مهرب لأحد الأشخاص بدولة عربيةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة تأمين القاهرة الجوى اعتزام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية).. بتهريب مواد مخدرة لخارج البلاد عبر أحد الطرود.ومن خلال تفعيل إجراءات المتابعة تم رصد وصول بوليصة شحن قادمة من محافظة الغربية عبارة عن (برواز خشبى) مرسلة لآخر مقيم بإحدى الدول العربية.عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الطرد، حيث عثر بداخله على (6) قطع لمخدر الحشيش وزنت جميعها (580 جرام) مخبأة داخل البرواز الخشبى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.