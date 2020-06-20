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السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 أشخاص أثناء تصوير فيديو «تيك توك» وقت الحظر في الخليفة

السبت 20/يونيو/2020 - 12:21 م
ضبط
ضبط
عمرو المزيدي و هدير مصطفى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصوير مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم وجود (3 أشخاص) أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويرة أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.

بالفحص تبين أنهم (طالبين، عامل – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (3) هواتف محمولة.

وبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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