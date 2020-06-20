أطباء تركيا: إسطنبول تحولت لووهان الصينية فى تفشى كورونا

وصف المجلس المركزي لاتحاد أطباء تركيا تفشي فيروس كورونا في مدينة إسطنبول التركية بالوضع في مدينة ووهان الصينية التي كانت بؤرة تفشي الفيروس لأول مرة، وفقًا لما نقلته صحيفة "زمان" التركية.وتابع الاتحاد، أن وزارة الصحة لا تكشف عن الأعداد الحقيقية للمصابين، مؤكدًا أنه إذا أعلنت وزارة الصحة البيانات التي لديها، سيكون من الممكن حساب أعداد الإصابة حسب المدن، وحساب سرعة انتشار المرض، وإجراء مقارنات، وسيكون عندها من الممكن اتخاذ تدابير أكثر فعالية.وأكد الاتحاد أن الإجمالي المعلن من قبل وزارة الصحة التركية لحالات الإصابة المؤكدة في الشهر الأخير في الفترة بين 18 مايو و17 يونيو 2020 في تركيا، وصلت إلى 33 ألفًا و292 حالًة، أي أن متوسط حالات الإصابة المؤكدة يوميًا 1074 حالة.وشبَّه البيان الوضع في مدينة إسطنبول بأنه أشبه بمدينة ووهان الصينية، مشيرًا إلى أن الوضع في مدن مثل أنقرة وبورصا وقونيا وكوجالي وديار بكر مقلق.يذكر أن إسطنبول سجلت ما يزيد على 60 بالمائة من إصابات كورونا في تركيا، فيما رفضت في البداية الحكومة دعوات فرض حظر التجوال التي أطلقها لها عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.