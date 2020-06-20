يبدأ غدًا.. القصة الكاملة لكسوف الشمس الحلقي

الكسوف الحلقي الشمسي، وذلك عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي الشمس تماما، وهذا يؤدي إلى حلقة من الضوء حول القمر المظلم.



مسار كسوف الشمس الحلقي

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية إنه سيبدأ مسار الكسوف في وسط إفريقيا ويسافر عبر المملكة العربية السعودية وشمال الهند وجنوب الصين قبل أن ينتهي في المحيط الهادئ، وسيظهر الكسوف الجزئي في معظم أنحاء شرق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

موعد الكسوف





دول ترى كسوف الشمس ويبدأ مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحا وتكون ذروته في 7:20 ونهايتة في 8:20 صباحا تقريبا، علما بان الايام الاولي لمولد القمر تُعتبر أفضل الاوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلا.

وسيمكن رؤية كسوف الشمس الحلقي جزئيا فى "جنوب شرق أوروبا - قارة آسيا ماعدا شمال وشرق آسيا - شمال أستراليا - قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبى والغربى منها - أندونيسيا - ميكرونيزيا - المحيط الباسفيكى - والمحيط الهادى".



و "الكونغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، باكستان، الهند، الصين، جنوب السودان، أريتريا، اليمن وعمان".



مدة الكسوف

وسيستغرق مدة قدرها 38 ثانية، وعند ذروة الكسوف الحلقى يغطى قرص القمر حوالى 99% من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف من بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و48 دقيقة تقريبا.



تحذير

أصدرت مكتبة الإسكندرية تحذيرًا من النظر بالعين المجردة للشمس وقت الكسوف بدون استخدام النظارات الواقية، أو الفلاتر الخاصة والتلسكوبات المجهزة، أو من خلال لوحين مزدوجين من ألواح الأشعة الطبية.





تابع أيضاً:





والكسوف لن يكون مرئيًا للناس في نصف الكرة الجنوبي، ولا في الدول التي تقع في أقصى خطوط العرض الشمالية مثل بريطانيا والدول الاسكندنافية، كما سيكون من المستحيل مشاهدة تلك الظاهرة من أميركا الشمالية.



وبسبب القيود المفروضة على السفر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، فلن يتمكن عشاق الفلك من السفر جوا إلى الأماكن التي ستحدث فيها ظاهرة الكسوف سواء جزئيا أو كليا، لكن يمكن متابعتها عبر المواقع الفلكية على الإنترنت.



يشهد العالم كسوف الشمس الحلقي غدًا الأحد، ظاهرة