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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تعلن آخر موعد لتسليم الأبحاث

السبت 20/يونيو/2020 - 11:59 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت جامعة طنطا أن اليوم، السبت، آخر موعد لتسليم الأبحاث على المنصة الإلكترونية للجامعة، وذلك انطلاقًا من حرص جامعة طنطا على مصلحة الطلاب ووضعها فى المقام الأول.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع الكليات تتابع طلابها وتحرص على الرد على استفساراتهم وحل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب من خلال فريق عمل متخصص للدعم الفني.

من ناحيه أخرى، أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن تقييم الطلاب يتم من خلال رفع أبحاثهم على المنصة الالكترونية من خلال الانترنت دون الحاجة الى النزول الى مقر الكليات بالجامعة، وذلك حرصا على صحة الطلاب، ولا صحة تمامًا لتقديم أي ورقات بحثية بأى كلية من كليات الجامعة.

وأوضح أن نتيجة الطلاب تحسب فقط بالرسوب أو النجاح ولا يتم احتساب أي درجات على شيتات أو ملازم أو مذكرات لمواد الفصل الدراسي الثانى، وطالب رئيس الجامعة الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على الموقع الرسمي للجامعة، مواقع الكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم، كمصدر رئيسى للمعلومات، حيث يتم نشر الاخبار والمعلومات الخاصة بالطلاب عليها وهي المنصات الرسمية الوحيدة.

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