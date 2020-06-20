ترامب: ما يحدث عار على أمريكا.. ويوجه رسالة حادة للديمقراطيين

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، شرطة العاصمة واشنطن بأنها لا تقوم بعملها، واصفا ما يحدث في الولايات المتحدة بـ"العار".وقال ترامب، في تغريدة له على تويتر: "شرطة العاصمة لا تقوم بعملها لأنها تتفرج على إسقاط تمثال وحرقه، واصفا ما يحدث بأنه عار على البلاد".وشدد الرئيس ترامب على ضرورة القبض على هؤلاء الأشخاص على الفور، وفقا لما نقلته "العربية نت".جاءت تغريدة الرئيس ترامب بعد أن أسقط محتجون تمثال ألبرت بايك، أحد قادة الكونفدرالية في البلاد، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأشعل محتجون النار، قبلها، في تمثال جورج واشنطن في شوارع بورتلاند بولاية أوريجون، وأطاحوا بالتمثال ووضعوا ملصقا كتب عليه: "أنت على أرض السكان الأصليين".كما وجه الرئيس ترامب رسالة للديمقراطيين قائلا فيها: "الحكومة الفيدرالية جاهزة لحل مشكلة مناطقكم بسرعة".وأطاح محتجون ينزلون للشوارع في بورتلاند بولاية أوريجون لليلة الثانية والعشرين على التوالي، أمس الجمعة، بتمثال لجورج واشنطن والذي تم نصبه في عشرينات القرن الماضي.