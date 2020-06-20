رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: ما يحدث عار على أمريكا.. ويوجه رسالة حادة للديمقراطيين

السبت 20/يونيو/2020 - 09:26 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
طباعة
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، شرطة العاصمة واشنطن بأنها لا تقوم بعملها، واصفا ما يحدث في الولايات المتحدة بـ"العار".

وقال ترامب، في تغريدة له على تويتر: "شرطة العاصمة لا تقوم بعملها لأنها تتفرج على إسقاط تمثال وحرقه، واصفا ما يحدث بأنه عار على البلاد".

وشدد الرئيس ترامب على ضرورة القبض على هؤلاء الأشخاص على الفور، وفقا لما نقلته "العربية نت".

جاءت تغريدة الرئيس ترامب بعد أن أسقط محتجون تمثال ألبرت بايك، أحد قادة الكونفدرالية في البلاد، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشعل محتجون النار، قبلها، في تمثال جورج واشنطن في شوارع بورتلاند بولاية أوريجون، وأطاحوا بالتمثال ووضعوا ملصقا كتب عليه: "أنت على أرض السكان الأصليين".

كما وجه الرئيس ترامب رسالة للديمقراطيين قائلا فيها: "الحكومة الفيدرالية جاهزة لحل مشكلة مناطقكم بسرعة".

وأطاح محتجون ينزلون للشوارع في بورتلاند بولاية أوريجون لليلة الثانية والعشرين على التوالي، أمس الجمعة، بتمثال لجورج واشنطن والذي تم نصبه في عشرينات القرن الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية تتوافق على طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

«القصبي» يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«ناسا» تعلن برنامج رحلات فضائية سياحية

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. 40 مرشحًا يتنافسون على جوائز الدولة لعام 2019

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»