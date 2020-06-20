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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

400 قتيل في صفوف مرتزقة تركيا بليبيا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:10 ص
مرتزقة تركيا
مرتزقة تركيا
مروة عنبر
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ارتفع عدد الوفيات في صفوف المرتزقة التابعين لتركيا في الأراضي الليبية جراء المعارك والاشتباكات مع قوات الجيش الوطني الليبي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن عدد القتلى في صفوف المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 417 قتيلا، ومن بين القتلى نحو 30 طفلا في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وفي السياق ذاته، أعلن المرصد عن نقل مجموعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، وعودة نحو 2600 من المرتزقة إلى سوريا مؤخرا.

وبلغ إجمالي عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا إلى نحو 15 ألفا، من بينهم نحو 300 طفل بين الرابعة عشر والثامنة عشر من العمر وغالبيتهم من فرقة السلطان مراد.

في حين وصل نحو 1800 من المرتزقة إلى معسكرات التدريب التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

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