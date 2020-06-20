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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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غدًا.. انطلاق المنتدى البيئي الدولي الرابع لجامعة طنطا

السبت 20/يونيو/2020 - 08:18 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تنطلق غدًا الأحد، فعاليات المنتدى البيئي الدولي الرابع تحت عنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، على مدى يومين، بمشاركة 15 دولة حول العالم.

ويؤكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المنتدى، أن المنتدى سيناقش 17 محورًا، على رأسها: الاقتصاد الأخضر والإدارة البيئية"، "الأثر البيئي على الصحة"، و"استدامة الموارد الطبيعية"، و"تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته"، و"النانو تكنولوجي" وتطبيقاته، و"الصحة العامة والمخاطر البيئية"، و"الاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء"، و"التشريعات البيئية" و"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية" و"التغيرات المناخية" - وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من خلال منصة الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق فودة، مقرر المؤتمر، أن المنتدى سيشارك فيه لفيف من كبار العلماء والباحثين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، من دول الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، الهند، باكستان، ماليزيا، ونيجيريا، وكوريا الجنوبية، بولندا، والسودان، بولندا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات والبحرين.

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