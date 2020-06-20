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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 20-6-2020 بالبنوك المصرية

السبت 20/يونيو/2020 - 06:58 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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يقدم لكم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 20-6-2020 بالبنوك المصرية

تتغير أسعار العملات وفقًا لقانون العرض والطلب، حيث تتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية مثل (الدولار واليورو والإسترلينى)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى).

ويبحث الكثير من المصريين عن أسعار العملات العربية والاجنبية، وأسعار الصرف في البنوك المصرية وذلك لأغراض الشراء والبيع من الخارج بالإضافة إلى التداول في البورصات العالمية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم السبت 20-6-2020

سعر الدولار اليوم:

شهد سعر الدولار اليوم السبت ارتفاعا بمعدل قرشين، وذلك وفقًا لآخر تحديثات للبنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم، وفقًا لآخر تحديثات بنك أبوظبي الإسلامي، وبلغ 18.16 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الجمعة 18.05 جنيه للشراء، 18.2 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري، اليوم، ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، بلغ 20.18 جنيه للشراء، 20.37 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 20.16 جنيه للشراء، 20.36 جنبه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم


سعر الريال السعودى اليوم

واستقرت عملة المملكة العربية السعودية، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.20 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، وسجل سعره اليوم 49.93 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.93 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.36 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.30 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

يذكر أن العملات الأجنبية تقاس بقيمة الاحتياطي الأجنبي في مصر من عدد من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والين الياباني، والجنيه الإسترلينى، واليوان الصيني، ونسبة حيازتها المصرفية في مصر.

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