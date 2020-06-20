أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 20-6-2020 بالبنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم السبت 20-6-2020





أسعار العملات العربية اليوم



سعر الريال السعودى اليوم



واستقرت عملة المملكة العربية السعودية، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.20 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي اليوم



كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، وسجل سعره اليوم 49.93 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.93 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي



سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.36 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.30 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.



يذكر أن العملات الأجنبية تقاس بقيمة الاحتياطي الأجنبي في مصر من عدد من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والين الياباني، والجنيه الإسترلينى، واليوان الصيني، ونسبة حيازتها المصرفية في مصر.

