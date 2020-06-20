تنشر «الدستور» بشكل يومي مواقيت الصلاة تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت في عدد من محافظات مصر والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».





وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص « الدستور » على تقديم خدمة أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.





مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-6-2020 فى المحافظات





محافظة القاهرة: (الفجر 3:08 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:33 م)





الإسكندرية: (الفجر 3:08 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:40 م، المغرب 7:07 م، العشاء 8:43 م)





الإسماعيلية: (الفجر 3:01 ص، الظهر 11:52 م، العصر 3:29 م، المغرب 56: 6 م، العشاء 8:31 م)





شرم الشيخ: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 3:14 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:12 م)





أسوان: (الفجر 4:01 ص، الظهر 11:26 ص، العصر 3:45 م، المغرب 6:15 م، العشاء 8:40 م)





سوهاج: (الفجر 3:20 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:49 م، العشاء 8:17 م)





السويس: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:27 م)





مرسى مطروح: (الفجر 3:18 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:51 م، المغرب 7:18 م، العشاء 8:54 م)





بورسعيد: (الفجر 2:58 ص، الشروق 4:47 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:58 م - العشاء 8:33 م)



