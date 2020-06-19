وزيرة الصحة: نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات العزل 19% فقط

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الأسرة المشغولة في مستشفيات عزل مرضى كورونا 6 آلاف و500 سرير من أصل 35 ألف سرير، أي بنسبة إشغال 19% فقط.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن نسبة الإشغال عالية في القاهرة، لكن ما زالت الأسرة متوفرة، والرعاية المركزة موجودة والتنفس الصناعي.وأشارت إلى أن الشكاوى من عدم توفر الأسرة قلت خلال الأسبوع الماضي بعد التوضيح أن كل مواطن يجب أن يتوجه للمستشفى القريبة من الحي الذي يسكن فيه، متابعة: "المواطن مكنش متأكد أو مصدق إنه لو في الزاوية الحمراء ميروحش العباسية، ولو في عين شمس يروح مستشفى عين شمس".وتابعت: "الناس كانت تتكدس أمام مستشفى الحميات"، ووجهت الشكر للمتعافين من فيروس كورونا على تبرعهم لبلازما الدم.