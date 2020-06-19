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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:47 م
هالة زايد
هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن فيروس كورونا أصبح أقل حدة وشراسة بمصر وفي كثير من دول العالم، لكنه ما زال قويا في دول أمريكا اللاتينية.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المواطن المصري كانت مجابهته لفيروس كورونا في الشهور الثلاثة الأولى أعلى، ثم بدأت تقل قدرته لتوقفه عن تلقى علاج الأمراض المزمنة خوفا من الذهاب إلى الوحدات الصحية.

وناشدت وزيرة الصحة، أصحاب الأمراض المزمنة إجراء الفحوصات، والالتزام بالعلاج، قائلة: "أهم حاجة صحة المواطن والصحة العامة، لذا كنت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على مواجهة الأمراض المزمنة".

وأردفت: "بقول لكل المرضى يتوجهوا لصرف العلاج من أقرب وحدة صحية، ولو بطاقته انتهت سيام تجديدها تلقائيا"، كما أكدت أن العيادات الخارجية مؤمنة ولها خط سير مختلف عن مرضى كورونا.

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