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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نوري المالكي يشدد على ضرورة التصدى لمحاولات انتهاك سيادة العراق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:43 م
نوري المالكي
نوري المالكي
منار أحمد
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شدد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس ائتلاف دولة القانون، على ضرورة التصدي للمحاولات التي تستهدف انتهاك حرمة البلاد وسيادتها.

واستقبل المالكي مساء اليوم الجمعة، وزير الخارجية الجديد فؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والتصعيد العسكري الأخير على الحدود العراقية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المالكي بأن الطرفين ناقشا المشاكل والتحديات التي تواجه البلد بشكل عام والحكومة بشكل خاص، وتداعيات وباء كورونا والوضع الاقتصادي والسياسي والإجراءات الحكومية ببناء هياكل الوزارات والهيئات وتعزيزها بالدرجات العليا وإشراك جميع الكتل والمكونات في إدارة هذه المؤسسات.

ونقل البيان عن المالكي تأكيده على "ضرورة التصدي للمحاولات التي تستهدف انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها مع عدم السماح لاستخدام أراضي العراق مَقرًا أو ممرًا لإلحاق الضرر والأذى بدول الجوار"، داعيا إلى "تعزيز علاقات العراق مع العالم على وفق مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، وتحقيق التوازن في مواقف العراق إزاء قضايا المنطقة، والعالم".

من جانبه، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب البيان، أن "وزارة الخارجية ستسعى إلى فتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك، والتنسيق بمُختلِف المجالات ولاسيّما الاستثمار، والتبادل التجاريّ، وإعادة الإعمار".

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