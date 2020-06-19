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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متخصص ينصح الطلاب بتناول فول بالطحينة وبيض قبل دخول الامتحان

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:59 م
تناول فول بالطحينة
تناول فول بالطحينة
رباب الأهواني
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نصح الدكتور رفعت حجازي أستاذ الصحة العامة، الأستاذ المساعد السابق بجامعة بيتسبرج، طلاب الثانوية العامة بضرورة تناول "الفول بالطحينة والليمون والطماطم والخضروات" في وجبة الإفطار، مؤكدًا أن الفول عنصر مهم للبروتينات، كما نصح بتناول "البيض"، واللحوم البيضاء في الغذاء.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الأطعمة التي تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، تشمل اللحوم المحفوظة، والإكثار من الحلوى، الإكثار من الأطعمة عالية الدسم والدهون.

كما أشار إلى أن الأطعمة المحفوظة تؤدي إلى زيادة علامات الالتهاب المزمن في الدم.


آخر إحصائيات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ13928 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

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