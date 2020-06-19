«جونسون» يعتزم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في بريطانيا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في البلاد، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن خفض مستوى حالة التأهب القصوى ضد فيروس كورونا.ودعت القيادات الطبية البريطانية إلى تخفيف التحذير من "انتقال العدوى مرتفع، أو أنه يرتفع بشكل كبير"، والتذكير بأن الفيروس لا يزال "موجودًا بشكل عام".وقال وزير الصحة مات هانكوك إن التغيير يُظهر أن الحكومة نجحت في الحد من انتشار الفيروس، رغم أن بريطانيا تسجل أكبر عدد من الوفيات فى أوروبا.ورجح جونسون أن يسمح انخفاض العدوى للحكومة بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، والسماح لمزيد من الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها في الشهر المقبل.