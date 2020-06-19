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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبلوماسي سابق: نتمنى توحد الدول العربية لدعم استقلال ليبيا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:35 م
حسين هريدي
حسين هريدي
رباب الأهواني
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قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تريد تعبئة مواقف عربية على المستوى الرسمي لتأييد المسار السياسي في ليبيا.

وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي محمد موسى، أنه يوجد انقسام وتباين في الآراء بين الدول العربية، حيث لا يوجد إجماع بينهم على العناصر الأساسية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقرارات الجامعة العربية بالنسبة للقضية الليبية.

وتابع: "نتمني حصول طلب مصر الذي تقدمت به إلى الجامعة العربية اليوم على اجماع بين الدول بشأن ضرورة دعم المسار السياسي".

يذكر أن مصر تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الأمانة العامة للجامعة تلقت طلبا من وفد مصر، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بشأن الأحداث التي تشهدها ليبيا.

وأوضح زكي أنه يجري التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، الذي من المتوقع أن يُعقد خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي، من جانب عدة دول.

ويأتي الطلب المصري، بعد نجاح الأجهزة في مصر، بتحرير وإعادة 23 مواطنا احتجزتهم إحدى الميليشيات بمدينة ترهونة الليبية، في فترة لم تتجاوز الـ72 ساعة من انتشار فيديو يوثق تعذيبهم على أيدي الميليشيات.

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