«المصريين الأحرار» يتابع استعدادات امتحانات الثانوية بمطروح

تابع حزب المصريين الأحرار الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بمدن غرب مطروح، خلال استقبال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، لرافع حميدة يونس أمين قطاع غرب بحزب المصريين الأحرار، وخميس حميد أمين مركز الحزب بالسلوم أثناء زيارته المفاجئة لمدينتي سيدي براني والسلوم غرب مرسي مطروح، وتفقد خلالها مقر إقامة منتدبي لجنة امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على توافر الأجواء المعيشية المناسبة بمقر الإقامة في الاستراحات الحكومية.وقال الحزب في بيان له، إنه تم بحث إجراءات تطهير وتعقيم لجنة الامتحانات ومقر الاستراحات في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وأمان أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية والمقرر انطلاقها الأحد.ونبه وكيل الوزارة مسئولي سيدي براني والسلوم على ضرورة تذليل العقبات على وجه السرعة لمنتدبي لجان الثانوية العامة من الملاحظين والمراقبين، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في سبيل توفير أجواء مناسبة وإقامة مريحة لائقة بمكانة المعلم المصري.‎