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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«زراعة القليوبية» تكشف إنتاجها من البيض والدجاج سنويًا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:21 م
إنتاجها من البيض
إنتاجها من البيض والدجاج
رباب الأهواني
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قال حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، إن القليوبية من المحافظات الرائدة فى إنتاج الدواجن، حيث أنهم ينتجون حوالى مليار و92 مليون بيضة من 235 ألف دجاجة فى العام، مؤكدًا على اتخاذهم كافة التدابير الاحترازية فى المحافظة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أنهم يعملون على الاكتفاء الذاتي من البيض واللحوم البيضاء، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قالت إن مصر خالية من انفلونزا الطيور، مبينًا أن الاعتماد الدولى يساعد فى إعادة تصدير الدواجن للخارج بعد توقفها فى 2006.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة المصرية أعلنت موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية"OIE"رسميا اعتماد مصر ضمن قائمة الدول الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، لأول مرة بعد 14 سنة منذ دخول المرض للبلاد.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في إحكام السيطرة على الأمراض الوبائية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذا الاجراء كان حتميا لاستيفاء متطلبات المعايير الدولية لإتاحة الفرصة لاستئناف التصدير(طبقا لنوع إنتاج المنشآت)، وذلك بعد تعليق الاستيراد من مصر عقب تفشى مرض إنفلونزا الطيور بها عام 2006، حيث ستتاح لهذه الشركات من خلال هذا النظام فرصة التصدير للثروة الداجنة.

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