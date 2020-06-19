بعد 22 عامًا.. باسم مغنية يستعيد ذكريات أول عمل له بمصر

استعاد الفنان اللبناني باسم مغنية ذكريات أول عمل فني له بمصر، بعد مشاركته في مسلسل «امرأة من زمن الحب» وقامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد ومحمد رياض وهشام سليم وعرض في 1998.ونشر «مغنية» صورة من العمل عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر» وعلق عليها: «مسلسل (امرأة من زمن الحب) أول ظهور لي في مصر بدور جميل جدا.. وأذكر جيدا كيف تم اختياري من قبل قطبي الدراما المصرية الكبيرين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ.. أول ما دخلت إلى المكتب حيث كانا.. صرخا بصوت واحد (هو ده)».وشارك باسم مغنية في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «النهاية» مع الفنان يوسف الشريف، لكن بسبب ظروف فيروس كورونا تم تقليص دوره بسبب المنع من السفر وظهر كضيف شرف في العمل الذي عبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فيه.