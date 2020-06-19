4 آلاف إصابة بكورونا في فلوريدا

أعلن مسئولو الصحة بولاية فلوريدا الأمريكية، تسجيل 3 آلاف و822 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الجمعة.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولاية الأمريكية بلغ حتى الآن 89 ألفًا و748 شخصًا.وأضاف مسئولو الولاية أن هذه الأعداد الجديدة تمثل الحصيلة اليومية الأعلى للمصابين بالفيروس داخلها حتى الآن.وكانت ولاية فلوريدا قد سجلت أمس 3 آلاف و207 حالات إصابة بفيروس كورونا.