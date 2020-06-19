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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري يكشف قصة عودة المرتزقة السوريين من ليبيا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:23 م
المرتزقة السوريين
المرتزقة السوريين
أبوزيد على
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كشفت شبكة «سكاي نيوز» نقلًا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عودة عدد من المرتزقة السوريين إلى بلادهم قادمين من ليبيا اليوم الجمعة.

يأتي ذلك وسط استمرار الميليشيات السورية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إرسال دفعات جديدة من مسلحيها إلى ليبيا، تحت إشراف الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

وقدر المرصد عدد المرتزقة السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بنحو 14 ألفا و700 مرتزق يحملون الجنسية السورية، عاد منهم إلى سوريا نحو 2600 فقط.

وكشف المرصد السوري عن وصول مرتزقة إلى معسكرات تابعة للجيش التركي، حيث يتلقون التدريبات هناك، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء بلغ 18 ألف مجند.

وأوضح أنه من ضمن المجموع العام للمسلحين المجندين للقتال في ليبيا، 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 14-18، غالبيتهم منضوين تحت لواء فرقة «السلطان مراد»، مضيفًا أنه جرى تجنيد هؤلاء الأطفال عبر عملية إغراء مادي واستغلال الأتراك للأوضاع المعيشية المتردية في سوريا.

ووثق المرصد مقتل 14 مرتزقا سوريا خلال أحدث معارك ميليشيات حكومة طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليرتفع عدد قتلى الميليشيات السورية الموالية لتركيا في ليبيا إلى 417 مسلحا بينهم 30 طفلا دون سن الـ18.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا فرصة للهرب باتجاه أوروبا، وقد دخلوا إلى القارة الأوروبية بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

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