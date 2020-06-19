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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة نجم «مملكة الخواتم»

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:08 م
إيان هولم
إيان هولم
وكالات
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توفي الممثل البريطاني الشهير إيان هولم، الذي تضمنت مسيرته أدوارا في أعمال سينمائية ضخمة مثل سلسلة أفلام "مملكة الخواتم" (لورد أوف ذا رينغز)، عن عمر ناهز 88 عاما.
وتوفي إيان هولم، صباح الجمعة، في مستشفى محاطا بأسرته ورعاته، بعد معاناة مع "مرض على صلة بمتلازمة باركنسون"، وفق ما أوضح وكيله، أليكس إروين في بيان.

وقال إروين: "دائما ما كان ذكاؤه مصحوبا بلمعة في عينيه.. كان ساحرا وعطوفا وموهوبا بشكل كبير، سنفتقده بشدة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وعاش الفنان الراحل حياة حافلة، تزوج خلالها أربع مرات وأنجب خمسة أبناء.

وعلى الصعيد الفني، قدم هولم أدوارا مهمة في أفلام مثل "فيفث إليمنت"، و"سويت هيرافتر"، و"تايم بانديتس"، و"إمبريروز نيو كلوث"، و"مادنيس أوف كينغ جورج". ومؤخرا، مثل دور بيلبو باغينز في ثلاثيات "هوبيت" و"لورد أوف ذا رينغز".

وحقق نجم المسرح والتليفزيون نجاحات كبيرة، إذ حصل على جائزة "توني" المخضرمة، عن أفضل ممثل مساعد في دور ليني بمسرحية "العودة" لهارولد بينتر عام 1967.

وكرمز بارز من رموز فرقة شكسبير الملكية، فاز بجائزة "لورانس أوليفييه" لأفضل ممثل عن دور "الملك لير" عام 1998.

كما فاز بجائزة الأكاديمية البريطانية للفيلم، وحصل على ترشيح أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره كمدرب رياضي بارز في الفيلم الشهير "شاريوتس أوف فاير" عام 1982.

وحصل هولم على وسام الفروسية عام 1998 عن خدماته للدراما.

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