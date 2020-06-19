رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:04 م
معقم اليدين
معقم اليدين
وكالات
طباعة
وسط استمرار جائحة كورونا، يشدد الخبراء على أن غسل اليدين بالصابون والماء بشكل متكرر، هو أفضل وأسهل الطرق للمساعدة في منع الإصابة بـ"كوفيد-19".

ولكن، مع تخفيف قيود الإغلاق يجد الكثيرون أنفسهم خارج المنازل، وبالتالي فإن معقم اليدين قد يكون مفيدا في مثل هذه الحالات.

وفي الواقع، معقم اليدين الذي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل هو واحد من العناصر الأساسية الثلاثة التي توصي بها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) خاصة عندما يكون الشخص في الخارج.

وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون في دراسة جديدة نشرت في مجلة Emerging Infectious Diseases، أن استخدام معقم اليدين لمدة 30 ثانية على الأقل يمكن أن يعطل بشكل فعال فيروس كورونا الجديد. واستندت الدراسة إلى مطهرات اليد التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (WHO)، أو تلك التي تحتوي إما على 80% من الإيثانول أو 75% من كحول الأيزوبروبيل.

لكن معقم اليدين لن يفيدك كثيرا إذا لم تستخدمه بشكل صحيح.

وكتب الباحثون: "أحد التحذيرات في هذه الدراسة هو وقت الاستخدام المحدد بـ 30 ثانية بالضبط، وهو الوقت الموصى به ولكن لا يتم تنفيذه بشكل روتيني في الممارسة العملية".

وأضافوا أن: "النتائج التي توصلنا إليها تعتبر حاسمة لتقليل انتقال الفيروس وزيادة تعطل الفيروس إلى أقصى حد في تفشي SARS-CoV-2 الحالي".

ولاستخدام معقم اليدين بشكل صحيح، يوصي مركز مكافحة الأمراض بتطبيق الجل على راحة يد واحدة، ثم فرك يديك معا مع التأكد من أن الجل يغطي سطح يديك وأصابعك حتى يجف الهلام. يعد القيام بذلك لمدة 30 ثانية أفضل طريقة للتخلص من الجراثيم، وفقا لنتائج الدراسة.

ومن المهم ملاحظة أن معقم اليدين لا يقتل جميع الجراثيم، "وقد لا يكون فعالا عندما تكون الأيدي متسخة أو دهنية بشكل واضح"، وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، "قد لا تزيل مطهرات اليد المواد الكيميائية الضارة من اليدين مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة".

وبعبارة أخرى، يجب أن يكون غسل اليدين بالماء والصابون هو الحل الأمثل، متى أمكن ذلك.

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

«حياة صبري» من المقابر: أم كلثوم «طنّشتني» و«عبد الوهاب» نسي العشرة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن للكحول قتل شخصا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا

«رابش» كلمة السب الأولى فى مفردات الحارة المصرية

«أقرع ونزهي».. مفردات الحارة المصرية

دائرة الفنون العراقية تنعى التشكيلي صادق سميسم