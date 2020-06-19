رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 مدنيين ضحايا القصف التركي شمال العراق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:45 م
القصف التركي
القصف التركي
مروة عنبر
طباعة
واصلت القوات الجوية التركية عدوانها على العراق، الجمعة، مستهدفة مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وراح ضحية القصف ما يقرب من 5 مدنيين، حسبما أفادت العربية.

وأكد مصدر من حزب العمال الكردستاني، في تصريحات للعربية دون الكشف عنن هويته، أن نحو 47 جنديا تركيا أصيبوا خلال العمليات العسكرية.

وأشار تقرير العربية إلى أن 3 مدنيين عراقيين راحوا ضحية قصف جوي تركي على دهوك.

فيما أكد مسئول عراقي محلي، الجمعة، مقتل مدني بغارة جوية تركية في شمال العراق، في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وقال المسئول، دون الكشف عن هويته، إن "راعي أغنام راح ضحية في قصف للطيران التركي" على المنطقة الجمعة.

وفي استمرار للبجاحة التركية، نشرت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "المخلب- النمر" بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للأكراد.

وأشارت الوزارة عبر "تويتر" إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

مدبولى يكلف بوضع تصور لتحويل «تكافل وكرامة» إلى صندوق

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

«حياة صبري» من المقابر: أم كلثوم «طنّشتني» و«عبد الوهاب» نسي العشرة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

السجن المؤبد لقرد مدمن للكحول قتل شخصا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

للوقاية من كورونا.. كيف تشتري الكمامة المناسبة لك؟

مصاب بالحصبة قبل 100 عام يقود العلماء لأصول الفيروس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

دائرة الفنون العراقية تنعى التشكيلي صادق سميسم

إنتاج فليم وثائقي عن «موسوعة الدراما التلفزيونية» بكلية اللغة والإعلام

«إسلام القرآن أو إسلام الحديث» بالمعهد الفرنسي للآثار الأحد

صدور الطبعة الثانية من مجلة الأقلام عن «الثقافة العراقية»