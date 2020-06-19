5 مدنيين ضحايا القصف التركي شمال العراق

واصلت القوات الجوية التركية عدوانها على العراق، الجمعة، مستهدفة مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وراح ضحية القصف ما يقرب من 5 مدنيين، حسبما أفادت العربية.وأكد مصدر من حزب العمال الكردستاني، في تصريحات للعربية دون الكشف عنن هويته، أن نحو 47 جنديا تركيا أصيبوا خلال العمليات العسكرية.وأشار تقرير العربية إلى أن 3 مدنيين عراقيين راحوا ضحية قصف جوي تركي على دهوك.فيما أكد مسئول عراقي محلي، الجمعة، مقتل مدني بغارة جوية تركية في شمال العراق، في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.وقال المسئول، دون الكشف عن هويته، إن "راعي أغنام راح ضحية في قصف للطيران التركي" على المنطقة الجمعة.وفي استمرار للبجاحة التركية، نشرت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "المخلب- النمر" بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للأكراد.وأشارت الوزارة عبر "تويتر" إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.