أحمد حاتم يكشف أسباب توقف ومصير فيلم «أوقات فراغ 2»

أكد الفنان أحمد حاتم، أن فيلمه الجديد "أوقات فراغ 2"، من المحتمل أن يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.، مشيرا إلى أن المشروع لا زال قائما لكنه يعاني من بعض المشاكل غير المفهومة.وأضاف الفنان لـ"الدستور":"قمنا بالتوقيع على الفيلم مع الأستاذ هشام عبد الخالق، لكن متى سيتم تنفيذه لا أعلم إلى وقتنا الحالي، فنحن كنا بصدد دخول تصويره منذ فترة، لكن حدثت بعض الاختلافات في وجهات النظر"، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم البت فيه خلال الأسابيع المقبلة".كان فيلم"أوقات فراغ" الجزء الأول عُرض عام 2006، وهو من بطولة عمرو عابد، أحمد حاتم، كريم قاسم، راندا البحيري، طارق التلمساني، ومن تأليف محمود محمد، وعمر جمال، وإخراج محمد مصطفى.و دارت أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب تربطهم علاقة صداقة رغم اختلاف الطبقات بينهم، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، يحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد.