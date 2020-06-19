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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نصر سالم: القيادة السياسية تؤمن بأن الدولة تصون ولا تبدد (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:05 م
اللواء نصر سالم،
اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق
ياسمين عباس
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن عودة المصريين المحتجزين في ليبيا جاء بفضل الله، ثم بفضل القيادة السياسية التي تعمل بما أمر به الله سبحانه وتعالى "اعقلها وتوكل".

وأضاف "سالم" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن سبب ما وصلنا إليه بالقدرة على إعادة أبنائنا في ليبيا باتصال تليفوني بهذه السرعة أن مصر قوية، معقبًا "الرئيس السيسي قال الضعيف الدول تطمع في عشاه والقوى لا يستطيع أحد أن ينظر للطبق الذي يأكل فيه".

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: "أننا لدينا قيادة سياسية لها رؤية، مشددًا على أن القيادة السياسية تؤمن بمبدأ مصر الدولة تصون ولا تبدد، تحمي ولا تهدد، فالدولة المصرية تحمي المواطن المصري في أي مكان في العالم".

وتابع: "مصر مبتسبش حقها على كافة المستويات والعالم أجمع يعلم ذلك، فنحن لدينا قيادة تفي بما تعد والعالم أجمع يثق فيها"، منوهًا بأن هذه هي استراتيجية الردع التي تعني أن العالم يعي أننا قادرين على الردع".

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