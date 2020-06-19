«وثيقه تأمين طبي دولية» شرط استقبال السياح الأجانب

اعلنت وزارة السياحة والآثار عن الإجراءات المتبعة لا ستقبال أي سائحة بعد قرار عودة الطيران مطلع يوليو المقبل، فقبل صعود المسافر على متن الطائرة فإنه ملزم بتوقيع إقرار من مطار المدينة القادم منها إلى مصر ينص على أنه لم يصب بفيروس كورونا المستجد، ولم يخالط أي مصاب بالفيروس، ولم تظهر عليه أية أعراض لإصابة خلال الـ 14 يومأ السابقة على تاريخ سفره وأنه فى حالة ظهور اى أعراض عليه خلال مدة إقامته لابد عليه إخطار إدارة وطبيب الفندق الذي يقيم به، كما يقر بأنه يكون حامل لوثيقة تأمين طبي دولية صالحة حتى تاريخ مغادرته البلاد.وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توزيع هذا الإقرار على شركات السياحة لإرساله إلى نظرائهم من منظمي الرحلات بالخارج، وسيقوم المسافر بتسليم الإقرار إلى مندوب وزارة الصحة والسكان بالمطار عند وصوله إلى مصر، كما يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العاملية أن تفشى فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR حديثة قبل موعد السفر بـ ٤٨ ساعة كحد أقصى، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.