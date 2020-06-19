نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لـ«النكد» في رمضان القادم

نفت النجمة نيللي كريم، ما أثير مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في الأخبار الفنية، حول استعدادها للمسلسل الرمضاني الجديد من خلال مسلسل تراجيدي جديد تعده مع "العدل جروب".وقالت النجمة في تصريحات لـ "الدستور"، "حقيقة أنا لا أعرف مصدر تلك الأخبار ولا أعرف عنها أي شيء فأنا حاليا في إجازتي السنوية، ولا أعرف شيء عن العمل وعقب الانتهاء منها سأحدد خطتي القادمة".وكانت النجمة نيللي كريم قد التقت الكاتب أحمد مراد واتفقا خلال الفترة الماضية على المشاركة في عمل فني جديد لم يعلنا تفاصيله حتى الآن، وجاء ذلك بعد النجاح المبهر الذي حققته نيللي عبر مسلسلها الكوميدي الأخير "بـ100 وش" الذي قدمته خلال رمضان القادم مع النجم آسر ياسين.