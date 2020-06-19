صدور الطبعة الثانية من مجلة الأقلام عن «الثقافة العراقية»

أنهى القسم الفني وقسم الإنتاج الطباعي في دار الشؤون الثقافية العامة؛ بوزارة الثقافة العراقية اللمسات الأخيرة للطبعة الثانية من مجلة الأقلام.وقال مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة، الدكتور حسين القاصد - في بيان صحفي - إنها المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا، يحدث فيها أن تنفد جميع نسخ مجلتي الأقلام وآفاق أدبية بعد أقل من أسبوع من صدورهما.ووجه القاصد الشكر لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق لدعمه وتعاونه المثمر، مؤكدًا وصول جميع حصص فروع الاتحاد في محافظاتنا العزيزة عبر قسم التسويق في الشؤون الثقافية.وأضاف: "تلقينا بفرح شديد مشاعر ادبائنا في المحافظات من خلال اتصالاتهم وكتاباتهم ومؤازرتهم؛ وقد خص بالشكر اتحاد أدباء الموصل الذي عبر رئيسه الأستاذ عبدالمنعم الأمير عن شكره وسعادته بهذا التواصل الابداعي".يذكر أن المجلتين أعلاه كانتا تصدران بشكل نصف سنوي؛ وهذا هو العدد الأول بعد تحولهما إلى فصليتين، على أمل أن تتحولا إلى إصدار شهري قريبًا جدًا.