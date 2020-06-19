«المسعود» يشيد بإلزام الفنادق بعدم طرد أي عامل دون «خطأ مثبت»

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالإجراءات الصارمة التي أعلنها وزير السياحة والآثار تجاه الفنادق التي ستسرح العاملين بها بدون الاستناد إلى الأوراق المطلوبة التي تثبت ارتكاب العامل خطأ جسيم يستلزم الطرد.ولفت المسعود، في بيان له، أن جهود الحكومة في التعامل مع أصحاب الفنادق بشدة والتنبيه على عدم تسريح العاملين بأي منشأة سياحية، او المساس بمرتباتهم، ومراقبتها واتخاذ العقوبات اللازمة لأي منشأة مخالفة.وأكد أن المبادرات التي دشنتها وزارة السياحة الخاصة بدعم الفئات المتضررة من التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا أتت بثمار حافظت على فتح بيوت هؤلاء العاملين ووفرت لهم دعم خلال شهور الغلق.