لاعبة بمنتخب مصر لكرة اليد: نواجه 3 مشاكل خلال أزمة كورونا

قالت لمى الشواربى، كابتن منتخب مصر لكرة اليد، إن اللاعبات يواجهن 3 أزمات أولها عدم وجود عقود، بالإضافة إلى احتكار اللاعبات بالقوائم، أما الأزمة الثالثة فهي عدم وجود منتخب أول للسيدات.وأشارت لمى الشواربي، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن عدم وجود منتخب أول للسيدات أصبح أشبه بتحول اللعبة لهواية، لافتة إلى أن المنتخب أيضا واجه أزمات عديدة فى مسابقة كأس العالم.وأوضحت أنه خلال سنة ونصف لم يتوفر لهم معسكرات دولية خلال اشتراكهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد بالإضافة لتعرضهم لإصابات عدة وعدم وجود مدرب أحمال، موضحة أن لاعبات كرة اليد جيل 1996، و2000 واجهن نفس الأزمة بعدم توفير دعم على كافة الأصعدة.