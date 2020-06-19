رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

لأصحاب الأيفون «سيري» تشارك في مواجهة عنف الشرطة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:59 م
هاتف أيفون
هاتف أيفون
وكالات
طباعة
أثارت الاحتجاجات واسعة النطاق ضد عنف الشرطة استحداث خاصية ضمن برنامج المساعد الصوتي "سيري" على أجهزة "آي فون" تسمح للمستخدمين بدء تسجيل فيديو أثناء توقف حركة المرور إذا أساء عناصر الشرطة السلوك.

وهذه الخاصية التي ابتكرها مطور البرامج روبرت بيترسن تسمح لهواتف "آي فون" بدء التسجيل من خلال القول لـ"سيري"، "أنا أتعرض للتوقيف".

وحظيت خاصية "سيري بوليس شورتكات" باهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تشارك بيترسن هذا الأسبوع رابطا بأحدث نسخة من هذه الخدمة التي أطلقت قبل عامين.

وقال بيترسن على تطبيق "ريديت"، "قد تكون هذه الميزة مفيدة عندما يجري توقيفك من قبل الشرطة".

وأوضح أنه بعد إعطاء الأمر لـ"سيري"، يبدأ تسجيل الفيديو من خلال الكاميرا الأمامية للهاتف، وترسل نسخة إلى شخص معين. ويجب على المستخدمين تنزيل الخاصية وهي ليست جزءا من نظام تشغيل هواتف "آي فون".

وقد أثار مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو ضجة في الولايات المتحدة وفي الخارج حول عنصرية الشرطة وعنفها.

وقد أصبحت مقاطع الفيديو المسجلة بالهواتف الذكية التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من الأدلة ضد سوء سلوك الشرطة.

موضوعات متعلقة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الجامعة العربية تتوافق على طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

الجامعة العربية تتوافق على طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«حياة صبري» من المقابر: أم كلثوم «طنّشتني» و«عبد الوهاب» نسي العشرة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

للوقاية من كورونا.. كيف تشتري الكمامة المناسبة لك؟

مصاب بالحصبة قبل 100 عام يقود العلماء لأصول الفيروس

إغلاق مدينة هندية 12 يومًا بسبب كورونا

كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر بسبب كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة الثانية من مجلة الأقلام عن «الثقافة العراقية»

انطلاق فعاليات مهرجان «القنيطرة» الثقافى بسوريا (صور)

حكاية صورة.. أول فيلم سينمائي للمخرج أشرف فهمي

كتبنا تعلن الفائزين في مسابقتها الأدبية 2020 زمن الكوارنتين