مد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب أوكرانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن أنّ الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا لستة أشهر.وقالت ميركل في إحاطة صحفية أعقبت قمة افتراضية لقادة الاتحاد الأوروبي، إنّ العقوبات، التي تطال مجمل القطاعات الاقتصادية الروسية ويفترض أن ينتهى مفعولها نهاية الشهر، "ستمدد لستة أشهر".