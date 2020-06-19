164 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني مارس إلى 5 آلاف و639 إصابة.ونقلت الإذاعة السنغالية عن بيان لوزارة الصحة أنه تم إجراء ألف و617 فحصا أسفرت عن تأكيد إصابة 164 شخصا بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل حالتي وفاة وتعافي 72 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 3 آلاف و788 مصابا، ويوجد ألف و772 من المصابين في المشافي، فيما بلغ عدد الوفيات 79 شخصا منذ مارس الماضي.